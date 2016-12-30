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Квирикашвили пригласил президента Украины в Грузию

17:39, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Премьер-министр Георгий Квирикашвили пригласил президента Украины Петра Порошенко в Грузию.

«Между премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Украины Петром Порошенко состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили вопрос активизации двухсторонних отношений в различных сферах» — сообщили в администрации правительства.

В тоже время администрация президента Украины сообщила, что Петр Порошенко и Георгий Квирикашвили подчеркнули актуальность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности в экономике.

«Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества» — говорится в сообщении на сайте администрации.

Собеседники договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.

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