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Минсельхоз представил приоритеты на 2017 год

18:53, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили рассказал о приоритетах развития аграрной отрасли в 2017 году. Встреча прошла в сегодня в Музее вина Национального агентства вина.

Глава Минсельхоза заявил, что для развития конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора ведомство будет способствовать максимальному использованию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и повышению уровня самообеспечения.

Давиташвили отметил, что для этого министерством запланированы следующие задачи: развитие-рост эффективности первичного сельскохозяйственного производства; последующее развитие технологий сбора урожая, расширение-усовершенствование инфраструктуры по хранению и переработке.

В задачи Минсельхоза входит повышение знаний и конкурентоспособности фермеров, диверсификация экспортных рынков и содействие доступности рынков.

Минсельхоз с 2017 года начнет осуществление целевых программ с использованием льготных кредитов, выделенных Европейским инвестиционным банком. Давиташвили сообщил, что в следующем году будут осуществляться масштабные проекты по восстановлению и строительству мелиорационной системы.

Минсельхоз будет способствовать организации агрорынков и ярмарок фермеров, а также проведению фестивалей вина и сыра. По словам главы ведомства, запланировано создание маркетингового агентства, которое займется популяризацией грузинской продовольственной продукции.

Министр также подвел итоги работы ведомства за прошедшие годы, которые, по его словам, были переломными с точки зрения развития сельского хозяйства.

«В 2014 году министерство сельского хозяйства разработало стратегию развития отрасли и четко определило видение, предполагающее содействие развитию конкурентного сельскохозяйственного сектора», — сказал Давиташвили.

Он добавил, что министерством был определен план действий, который полностью согласуется со стратегией развития.

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