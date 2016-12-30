Минсельхоз представил приоритеты на 2017 год
ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили рассказал о приоритетах развития аграрной отрасли в 2017 году. Встреча прошла в сегодня в Музее вина Национального агентства вина.
Глава Минсельхоза заявил, что для развития конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора ведомство будет способствовать максимальному использованию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и повышению уровня самообеспечения.
Давиташвили отметил, что для этого министерством запланированы следующие задачи: развитие-рост эффективности первичного сельскохозяйственного производства; последующее развитие технологий сбора урожая, расширение-усовершенствование инфраструктуры по хранению и переработке.
В задачи Минсельхоза входит повышение знаний и конкурентоспособности фермеров, диверсификация экспортных рынков и содействие доступности рынков.
Минсельхоз с 2017 года начнет осуществление целевых программ с использованием льготных кредитов, выделенных Европейским инвестиционным банком. Давиташвили сообщил, что в следующем году будут осуществляться масштабные проекты по восстановлению и строительству мелиорационной системы.
Минсельхоз будет способствовать организации агрорынков и ярмарок фермеров, а также проведению фестивалей вина и сыра. По словам главы ведомства, запланировано создание маркетингового агентства, которое займется популяризацией грузинской продовольственной продукции.
Министр также подвел итоги работы ведомства за прошедшие годы, которые, по его словам, были переломными с точки зрения развития сельского хозяйства.
«В 2014 году министерство сельского хозяйства разработало стратегию развития отрасли и четко определило видение, предполагающее содействие развитию конкурентного сельскохозяйственного сектора», — сказал Давиташвили.
Он добавил, что министерством был определен план действий, который полностью согласуется со стратегией развития.