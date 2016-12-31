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Мужчина застрелен в Тбилиси — полиция рассматривает версию заказного убийства

12:15, Декабрь 31, 2016

ТБИЛИСИ, 31 декабря – Новости-Грузия. Мужчина был застрелен на балконе собственной квартиры в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел в Сабурталинском районе столицы. Квартира погибшего мужчины находится на 16 этаже.

По сообщению телекомпании, следствие рассматривает версию заказного убийства. Сами следователи пока не делали комментариев для СМИ о личности убитого и других подробностях.

Как рассказали соседи, убитый — гражданин России, а на момент нападения в квартире с ним находился друг. Последний был допрошен полицейскими.

По данным МВД следствие ведется по статьям «умышленное убийство» и «незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия», что предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

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