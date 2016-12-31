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Каха Каладзе прогулялся по улицам Тбилиси в костюме Санты

12:44, Декабрь 31, 2016

ТБИЛИСИ, 31 декабря – Новости-Грузия. Министр энергетики Каха Каладзе поздравил жителей Тбилиси с Новым годом и Рождеством, нарядившись в костюм Санта-Клауса.

Вместе с сотрудниками ведомства, которое он возглавляет, Каладзе прогулялся по центральным улицам столицы. Они раздали детям сладости и подарки.

«Порадовали маленьких детей. Когда я был ребенком, я тоже ждал чудес. Потом, когда немного вырос, начал думать, что чудеса происходят только в сказках. Когда вырос еще немного, решил, что я сам создам свою собственную сказку. Вообще, наша жизнь — одна большая сказка, героем которой становится каждый из нас», — сказал министр.

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