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В центре Тбилиси ограничено движение транспорта

19:37, Декабрь 31, 2016

ТБИЛИСИ, 31 декабря – Новости-Грузия. Из-за новогодних мероприятий движение в центре Тбилиси ограничено, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ограничения для транспорта действуют на проспекте Руставели и площади Свободы. В связи с этим общественный транспорт сегодня передвигается по следующим маршрутам:

Автобусы и маршрутные такси, которые следуют от Тбилисского концертного зала (филармонии) к площади Свободы, по улице Джавахишвили едут на набережную. Попав на улицу Бараташвили, общественный транспорт продолжает следовать по обычному маршруту.

Напомним, в новогоднюю ночь тбилисский метрополитен и канатные дороги будут работать по продленному графику и бесплатно.

С 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать с 00:00 часов до 04:00 часов.

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