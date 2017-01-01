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Президент Грузии: Мы справимся с вызовами в новом году

0:40, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил жителей Грузии с Новым годом.

В своем телеобращении в новогоднюю ночь глава государства подчеркнул важность поддержки друг друга.

В Авлабарской президентской резиденции состоялся прием для представителей благотворительных организаций и фондов, бизнесменов, занимающихся благотворительностью и представителей неправительственных организацией, занятых социальными вопросами. Президент выразил им благодарность за их деятельность и пожелал успеха в новом году.

«В 2017 году у нас много целей. Мы должны справиться с экономическими проблемами, должны предпринять шаги к объединению и усилению, мы должны также укрепить демократию нашей страны. Хочу сказать, что сила, которая поможет нам справиться с этими проблемами, находится внутри нас, в самом грузинском обществе, в нашей особенной способности любить друг друга, помогать друг другу, разделять проблемы, в нашей благотворительности и доброте, которая помогает нам делать друг друга сильнее», — сказал Маргвелашвили.

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