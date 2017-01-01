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Нападение на ночной клуб в Стамбуле: 39 человек погибли, десятки ранены

12:14, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. 39 человек погибли, десятки были ранены в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

По словам министра, среди погибших 16 иностранцев. При этом, личности более 20 погибших до сих пор не установлены.

Нападение на клуб Reina совершил вооруженный преступник, действовавший в одиночку. Злоумышленник, одетый в костюм Санта-Клауса, появился в клубе в самый разгар празднования Нового года — около 1:15 ночи по местному времени. На входе он застрелил полицейского и гражданское лицо, а после открыл стрельбу в случайном порядке.

Клуб Reina — одно из самых популярных мест в Стамбуле. В момент атаки в клубе находилось от 500 до 600 посетителей. Некоторые посетители заведения в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. На место трагедии незамедлительно прибыли до 70 карет скорой помощи и десятки нарядов полиции.

«Это, безусловно, был теракт, объектом которого стали невинные люди. Полиция начала операцию. Мы надеемся, что злоумышленник будет пойман в ближайшее время», — сказал Сойлу. Министр уточнил, что после атаки нападавший переоделся и вышел из клуба в другой одежде.

Соболезнования в связи с нападением властям и народу Турции уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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