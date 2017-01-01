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Партия «Гирчи» посеяла коноплю на Новый год

12:46, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. За несколько часов до наступления Нового года лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и еще несколько десятков человек посеяли коноплю у себя в офисе.

«Гирчи» выступает за полную легализацию употребления марихуаны и ее изготовления. Проведенной в новогоднюю ночь акцией партия хочет привлечь внимание к своей инициативе.

«Для нас – это борьба за свободу. Я раньше не раз говорил и сейчас повторю, это не борьба за курение марихуаны. В конечном итоге – это для нас борьба за свободу, борьба за фундаментальное право человека. Тело человека является его собственностью номер один и то, что сделает человек со своим телом не касается государства», — сказал Зураб Джапаридзе журналистам в эфире TV Pirveli.

Семена конопли единомышленники партии и ее лидеры привезли из разных уголков Грузии. Посеянная марихуана остается в офисе партии. Лидеры «Гирчи» говорят, что сообщат общественности, когда растения взойдут.

На акцию «Гирчи» уже отреагировали в МВД Грузии.

Ведомство начало расследование по статье «незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества в особо крупном размере организованной группой» УК Грузии. Данное преступление карается лишением свободы сроком от 6 до 12 лет.

Партия заранее предупредила желающих участвовать в акции о возможных последствиях.

В настоящее время курение марихуаны в Грузии считается административным нарушением при первом задержании и становится уголовным преступление в случае повторного задержания.

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