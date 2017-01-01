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Глава МВД Грузии поздравил пограничников с Новым годом

13:16, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили посетил зону пограничного контроля на границе с РФ и поздравил пограничников с Новым годом.

Глава МВД Грузии передал сотрудникам погранполиции подарки и обещал сделать лучше их условия службы в 2017 году.

«Страна начинается с границы. МВД делает все для того, чтобы у Грузии была максимально защищенная граница, современная и модернизированная погранполиция и, чтобы у всех пограничников были соответствующие условия для достойного выполнения своих профессиональных обязанностей на службе страны», — приводит слова Мгебришвили пресс-служба МВД.

Граница Грузии с РФ проходит по Большому Кавказскому хребту. Общая протяженность – 894 километров. Грузия непосредственно граничит с Дагестаном, Чечней, Ингушетией, Северной Осетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Республикой Адыгея и Краснодарским краем.

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