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Маккейн в Тбилиси: Мы будем добиваться ужесточения санкций против России

22:12, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Прибывшие в Грузию американские сенаторы заявили, что будут добиваться в Конгрессе ужесточения санкций против России и президента Владимира Путина.

Джон Маккейн (сенатор-республиканец от штата Аризона), Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Кролина) и Эми Клобушар (сенатор-демократ от штата Миннесота), прибыли сегодня в Тбилиси с официальным визитом.

Комментируя свой приезд, Маккейн назвал Грузию другом и союзником Америки.

Американские сенаторы посетили село Хурвалети Горийского района, по которому проходит линия российской оккупации – посередине села установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками. Часть домов жителей села оказались за линией оккупации и у них возникают проблемы с передвижением и общением с родными и близкими. Американские сенаторы передали подарки нескольким жителям села, оказавшимся за линией оккупации.

«Сейчас очень сложное и трудное время. Мы встретимся с несколькими семьями и теми людьми, которые вынуждены были сменить место жительства из-за российской агрессии. Мы и в будущем сделаем все, чтобы поддержать полную независимость, свободу и территориальную целостность Грузии», — заявил Джон Маккейн.

«Жизни тысячи людей разрушились из-за российской агрессии. Эти люди заслуживают восстановления той жизни, которая у них была до действий России. Я твердо уверен, что позиция администрации нового президента США, сената и конгресса в отношении поддержки Грузии не изменится. Мы будем работать в этом направлении, чтобы продолжить поддержку Грузии, продолжить программу учений для грузинской армии», — сказал Маккейн.

«Мы благодарны за дружбу грузинского народа, за сотрудничество, благодарны грузинским военнослужащим за участие в афганской миссии. Я верю, что мы обязательно должны продолжить улучшать отношения между нами и мы должны понимать, что если мы не будем вместе, то для Путина это будет шанс победить», — подчеркнул Маккейн.

В беседе с журналистами Маккейн сообщил, что будет «настоятельно призывать своих коллег принять еще более значимые и жесткие санкции против России из-за хакерских нападений на США».

По словам Маккейна, существуют «подавляющие доказательства» того, что именно российские хакеры взломали электронную почту национального комитета демократической партии.

Сенатор Линдси Грэм также заявил журналистам, что «пришло время потеснить Путина» и выразил надежду на то, что «2017 год станет годом наступления».

«Пришло время, чтобы новые санкции тяжело ударили по Путину как личности, а также по российскому энергетическому и банковскому секторам», – подчеркнул Грэм.

Сегодня же сенаторы проведут встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

2 января, в понедельник, американская делегация встретится с министром обороны Грузии Леваном Изория, посетят совместный Центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), расположенный в Крцаниси, а также поздравят с Новым годом грузинских и американских военных.

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