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В Грузии отмечают День судьбы

12:13, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Во второй день Нового года в Грузии отмечают Бедоба или День судьбы. Бедоба празднуют 2 и 15 января — по старому стилю.

Считается, что именно в этот день определяется каким будет наступивший год. Чтобы удача не отвернулась, человеку на Бедоба необходимо придерживаться определенных правил.

Традиции

Праздник называется «Бедоба» от грузинского слова «беди» — «судьба». Одна из обязательных традиций праздника — провести его в хорошем настроении, в окружении семьи и дорогих людей.

Издавна считалось, что в День судьбы нужно хорошо выглядеть и отбросить плохие мысли. Заболевшему запрещалось проводить 2 января в постели — он должен был собраться с силами и оставаться с родными.

Фразы «я не могу», «я устал» и т.д. на Бедоба недопустимы. Просьбы необходимо выполнять. Ссориться с близкими и общаться с людьми, которые вас расстраивают традициями праздника запрещено.

А, вот, ходить в гости на Бедоба — обязательно. С собой нужно приносить сладости и подарки, желать только хорошего и делать комплименты.

На Бедоба в каждом доме ждут «меквле» — так в Грузии называется традиция первого гостя. Человек, которым первым заглянет к вам в этот день, принесет в дом счастье и благополучие, или наоборот. Первого гостя на Бедоба, как правило, приглашают заранее. Некоторые к выбору кандидата относятся гораздо серьезнее, чем на Новый год.

Если быть меквле выпало именно вам, помните: главное, переступать порог дома близких со светлыми мыслями.

Несколько практических советов

Негативные мысли нужно отбросить. Постарайтесь не думать о прошлом и загадывать как можно больше желаний.

Брать деньги в долг, как и отдавать долги, на Бедоба — плохая примета. Кроме того, запрещается злословить, плакать и много пить. Также в День судьбы не стоит браться за сложную работу.

Признавайтесь в любви и дарите подарки близким. Верьте только в хорошее, проводите время весело и активно, старайтесь делать добрые дела.

Что говорят астрологи

Астрологи говорят, что грузинские традиции на Бедоба — это не просто суеверия. Обычаи в День судьбы имеют под собой научную основу и связаны с расположением звезд.

Так, астролог Михаил Цагарели объясняет: «Сейчас Солнце проходит через знак Козерога. В это время Солнце достигает низшей точки, и начинается новый отсчет времени. 10º-11º Козерога – это градусы удачных совпадений, они выпадают как раз на 2 января».

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