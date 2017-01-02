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В Грузии патрульные полицейские поздравили водителей с Новым годом

13:17, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Патрульные полицейские устроили новогодний сюрприз для жителей Тбилиси и регионов страны, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии передали подарки более 500 водителям.

Полицейские просили водителей остановиться. Вместо проверки документов, они дарили подарочные карты, сладости и символические сувениры.

Водители поздравляли автоинспекторов в ответ.

Новогодняя акция организована в рамках кампании по безопасности дорожного движения «Ради тебя, ради твоей безопасности». Кампания была запущена министерством внутренних дел в 2015 году для того, чтобы повысить знания людей о правилах дорожного движения.

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