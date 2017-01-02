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ИГИЛ взяла ответственность за атаку в Стамбуле

13:55, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на ночной клуб ​в Стамбуле в новогоднюю ночь, передает Reuters.

Группа джихадистов распространила видео-обращение через свой канал в мессенджере Telegram. В послании боевики говорят, что «солдат халифата совершил нападение на клуб, где христиане праздновали еретический праздник.»

Официального комментария турецких властей пока не последовало.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в 1:15 по местному времени 1 января в центральном районе Ортакей Стамбула. Вооруженный автоматом мужчина застрелил охранника, ворвался в помещение клуба и открыл огонь по посетителям. На тот момент в клубе находились более 700 человек.

В результате атаки погибли 39 человек, еще 40 были ранены. Клуб Reina популярен не только среди местных жителей, но и среди туристов. В числе погибших 16 иностранцев.

Нападавший сумел скрыться, полиция продолжает его поиски.

Сегодня турецкие СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия, распространили информацию, согласно которой нападение мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии.

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