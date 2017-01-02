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Президент Грузии встретился с сенатором Маккейном

17:01, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с делегацией американских сенаторов, во главе с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.

В ходе встречи стороны обсудили углубление грузино-американского стратегического партнерства, вопросы развития экономических отношений, а также ситуацию в регионе и на оккупированных грузинских территориях.

«Мы обсудили вопросы устойчивого сотрудничества и совместные усилия в плане соглашения о свободной торговле, а также в плане поддержки военного сотрудничества и операций. Мы выразили благодарность тем храбрым гражданам этой страны, которые защищают свободу в Афганистане», — сказал Маккейн после встречи.

Сенатор отдельно подчеркнул, что позиция США по вопросу суверенитета и территориальной целостности Грузии остается неизменной.

В администрации Маргвелашвили отметили важность визита делегации американских сенаторов. Секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе напомнил, что в настоящее время меняется администрация Белого дома.

По мнению Пхаладзе, нынешний приезд сенаторов становится очередным подтверждением того, что Грузия — это «достойный и важный партнер» Вашингтона.

«В первую очередь необходимо отметить, что в делегацию вошли представители обеих партий. Это еще раз подчеркивает твердую поддержку Грузии как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов», — считает Пхаладзе.

Секретарь также сообщил, что на сегодняшней встрече стороны говорили о конкретных шагах, которые необходимо предприняты для укрепления сотрудничества, безопасности и экономических отношений.

«Возможности, которые существуют между двумя странами, еще не исчерпаны и развитие наших отношений возможно по разным направлениям», — подчеркнул Пхаладзе.

Джон Маккейн, Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Кролина) и Эми Клобушар (сенатор-демократ от штата Миннесота), прибыли в Тбилиси с официальным визитом 1 января.

В первый день нового года сенаторы посетили село Хурвалети Горийского района, по которому проходит линия российской оккупации и пообщались с местным населением.

В рамках визита в Грузию члены делегации встретились с премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром обороны Грузии Леваном Изория, а также побывали в совместном Центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), расположенном в Крцаниси.

Американские сенаторы уже покинули Грузию.

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