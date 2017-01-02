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Маккейн в Тбилиси: Путин сделал мир еще опасней

18:47, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, находясь в Тбилиси, прямо обвинил российского президента Владимира Путина в аннексии грузинских территорий.

Маккейн прибыл в Грузию с рабочим визитом 1 января вместе с сенаторами Линдси Грэм и Эми Клобушар. Сегодня члены делегации встретились с министром обороны Грузии Леваном Изория и посетили совместный Центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), расположенный в Крцаниси.

«Хочу сказать огромное спасибо Владимиру Путину, который сделал мир еще опасней. Владимир Путин незаконно аннексировал территории этой страны. Но однажды Грузия снова станет свободной, единой и независимой. Наш лидер Рональд Рейган говорил: «Мир через силу». Вы стали примером этих слов», — заявил Маккейн, отметив, что это высказывание должно стать мессенджем для России.

Сенатор выразил уверенность, что в Грузии и США победит демократия, которая основана на равенстве.

Министр бороны Грузии, в свою очередь, отметил, что визит сенаторов еще раз подчеркивает существующее между Грузией и США партнерство и дружбу.

Леван Изория считает, что для преодоления существующих вызовов Тбилиси и Вашингтон должны продолжать сотрудничество.

«После августовской войны прошло более 8 лет, однако агрессия России против Грузии продолжается и наша страна по-прежнему сталкивается с угрозой российской оккупации. Сегодня, когда Грузия вновь стоит перед подобным вызовом, вы остаетесь верны демократическим ценностям и свободе. Для преодоления вызовов безопасности наиболее важными становятся единодушие и поддержка. С учетом существующего между нашими странами образцового партнерства, народ Грузии надеется на вашу поддержку», — сказал Изория.

В ходе визита в JTEС Джон Маккейн и Леван Изория возложили цветы к мемориалу в знак памяти грузинских военнослужащих, погибших в международных миссиях и миротворческих операциях.

После завершения официальной части визита в Центр, сенатор наградил трех грузинских военных медалями «За преданность родине». Наград удостоены лейтенант Акакий Шубитидзе, младший сержант Михаил Мидодашвили и капрал Георгий Тушишвили.

После министр обороны Грузии наградил медалями имени Какуцы Чолокашвили трех американских морпехов. За вклад в восстановление территориальной целостности Грузии почетными медалями были отмечены вице-полковники Висент Гарсия и Билл О’Коннор, а также старший сержант Роберт Соудерс.

Вчера сенаторы посетили село Хурвалети Горийского района, по которому проходит линия российской оккупации и пообщались с местным населением.

В рамках визита в Грузию члены делегации также встретились с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

Американские сенаторы уже покинули Грузию.

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