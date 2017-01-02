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Новые автобусы запущены еще на одном маршруте в Тбилиси

19:08, Январь 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Новые экологически безопасные и адаптированные автобусы начали курсировать на улицах Тбилиси по маршруту №51, сообщает столичная мэрия.

Городская администрация получила еще 15 автобусов «MAN» в середине декабря.

«Экологически чистые, адаптированные для лиц с ОВЗ и комфортные автобусы будут следовать от поселка Глданула, через Глдани, Дигомский массив, Дидубе, Сабуртало и по Ваке, в направлении студгородка», — говорится в заявлении.

Мэрия сообщила и об изменениях на маршрутах №15 и №95. На указанных линиях вместо небольших автобусов типа «Богдан» будут ездить крупногабаритные желтые автобусы.

Тбилисский автопарк до февраля будущего года поэтапно будет обновлен 143 автобусами. Новый общественный транспорт будет полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. Автобусы, длина которых составляет 12 метров, работают на CNG топливе — природном газе. Они выделяют гораздо меньше вредного выхлопа, не имеет черного дыма и неприятного запаха.

Первые десять автобусов были доставлены из Польши в Тбилиси в сентябре. Они курсируют по маршруту №61 — от Багеби в направлении площади Орбелиани.

Уже известно, что вскоре доставят еще 10 новых автобусов. В конце января они будут запущены на автобусной линии №37 – от Вокзальной площади в направлении аэропорта.

У мэрии Тбилиси есть четырехлетний план обновления автопарка. Проект осуществляется при финансовой и технической поддержки Европейского банка реконструкции и развития. Кредитный ресурс ЕБРР составил 27 миллионов евро, а размер гранта фонда «E5P», основанного Евросоюзом, составил 7 миллионов евро.

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