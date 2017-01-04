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В Турции продлен режим чрезвычайного положения

11:27, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. В Турции еще на три месяца продлен режим чрезвычайного положения, задействованный в стране после июльской попытки военного переворота.

Об этом заявил вице-премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш по итогам совещания правительства 3 января, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Решение вступит в силу 19 января.

При введении режима чрезвычайного положения предусматриваются такие меры, как: ограничение или запрет передвижения по улицам; введение надзора над всеми СМИ; запрет на проведение собраний; досмотр людей и транспортных средств, а при обнаружении подозрительных улик — задержание; находящиеся на территории, где введено ЧП, обязаны носить с собой удостоверение личности.

Кроме того, режим ЧП подразумевает введение усиленной охрана для отдельных людей и учреждений, контроль за публичными представлениями и шоу. Гражданам запрещено ношение оружия, даже при наличии разрешения. Также может быть введен запрет на вход в определенные места и учреждения.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота, произошедшей ночь на 16 июля. Тогда погибли около 240 человек. Власти Турции обвиняют в организации переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен, проживающий в США, все обвинения отвергал.

В октябре режим был продлен на три месяца, до 19 января. После попытки переворота в стране задержали 103 850 человек, 41 326 из них арестовали.

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