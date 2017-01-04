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В Грузии раскрыли схему автомошенничества

12:37, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Четверо человек заочно привлечены к уголовной ответственности за мошенничество при продаже автомобилей, еще один объявлен в розыск, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Обвиняемые на одной из веб-страниц разместили рекламу о том, что они привозят в Грузию подержанные автомобили из США и стран Европы по низким ценам. С желающими приобрести машину мошенники оформляли поддельные соглашения и обещали после перечисления суммы доставить желаемый автомобиль в Грузию в течении 60 дней.

Следствие установило, что при помощи этой схемы обвиняемые получили 115,3 тысяч долларов и 1,9 тысяч евро.

Полиция уже изъяла документацию и технику из офисов двух компаний, основанных обвиняемыми.

Следствие ведется по статье «мошенничество, совершенное группой лиц, которое нанесло серьезный ущерб». В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

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