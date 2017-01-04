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В 2016 году Грузия экспортировала более 50 миллионов бутылок вина

13:00, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. В 2016 году Грузия отправила более 50 миллионов бутылок вина в 53 страны, что на 38% больше по сравнению с данными за 2015 год, говорится в материалах на сайте Национального агентства вина.

Всего в 2016 году Грузия экспортировала вино на сумму 113,8 миллиона долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Экспорт вина заметно вырос в страны Европейского Союза, Китай, США и на другие рынки.

Так, рост экспорта в Китай вырос на 98% — в 2016 году туда экспортировано около 5,3 миллионов бутылок, в Украину — на 70% (более 5,8 миллионов бутылок), в Россию — на 49% (более 27 миллионов бутылок), в Польшу — на 46% (более 2,3 миллионов бутылок), в Канаду — на 34% (более 210 тысяч бутылок), Беларусь — на 30% (более 1,1 миллиона бутылок), в Великобританию — на 28% (около 100 тысяч бутылок), в США — на 19% (около 295 тысяч бутылок), и так далее.

Таким образом, тройку стран, лидирующих по экспорту грузинского вина, по итогам 2016 года возглавляет Россия, затем следует Украина и Китай.

Среди экспортируемых вин лидирует вино «Киндзмараули», на втором месте «Мукузани», на третьем — «Цинандали». На четвертом месте находится вино «Ахашени», а знаменитая «Хванчкара» занимает пятое место.

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