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Число посетивших Грузию туристов в 2016 году выросло на 19%

13:18, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. В 2016 году Грузию посетили 6 350 825 визитеров, что на 7,6% больше по сравнению с данными 2015 года, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции.

В прошлом году на 19% выросло количество международных визитеров, которые провели в Грузии более 24 часов (2 714 773 человек).

Топ-5 стран, граждане которых посетили Грузию в 2016 году, выглядит следующим образом:

Азербайджан — 1 523 075 человек, что на 9,3% больше по сравнению с 2015 годом;

Армения — 1 496 246 человек (+1.9%);

Турция — 1 254 089 человек;

Россия — 1 037 564 человек (+12%);

Украина 172 631 (+21,8%).

«Примечательно, что количество международных визитеров из России впервые превысило миллион. Позитивная тенденция сохраняется и из стран-участниц Евросоюза. В 2016 году выделились Латвия (на 24% больше по сравнению с 2015 годом), Литва (+16%), Чехия (+15%), Болгария (+12%) и Германия (+11%)», — сказал Чоговадзе.

Особый рост визитеров зафиксирован из Ирана (+485%), Индии (+199%), Саудовской Аравии (+116%), Филиппин (+89%), Омана (+75%) и Китая (+46%).

В прошлом году также значительно вырос доход от международного туризма – за три квартала 2016 года доход составил порядка 1,7 миллиарда долларов (1 684 914 617 долларов), что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

«По данным 11 месяцев 2016 года, международные визитеры осуществили операции иностранными платежными картами на 1 479 633 лари (порядка 536 тысяч долларов), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 10,1%», — отметил Чоговадзе.

В общей сложности доход от туризма в 2016 года превысит два миллиарда долларов, подытожил глава Национальной администрации туризма.

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