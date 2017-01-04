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Первые лица Грузии поздравили Илию Второго с днем рождения

13:43, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Первые лица Грузии поздравили Католикос-Патриарх Илию Второго с днем рождения, пожелав ему здоровья, бодрости и долголетия.

Сегодня главе Грузинской православной церкви исполнилось 84 года. Поздравления Илие Второму направили премьер Георгий Квирикашвили, президент Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

«С любовью и уважением поздравляю с Днем рождения его Святейшество, Католикос-Патриарха Всея Грузии Илию Второго. Вся его деятельность посвящена службе нации и родине. Он всегда был и остается для нас примером скромности, великодушия, терпения, всепрощения и любви к ближнему», — говорится в поздравлении премьера.

Глава государства Георгий Маргвелашвили пожелал Католикос-Патриарху бодрости и долголетия для благополучия всей страны.

«В самую тяжелую и драматичную эпоху страны, идущей к свободе, нашему народу посчастливилось иметь такого мудрого духовного наставника. Ваша неустанная деятельность является ориентиром внутреннего совершенства для вашей паствы и всех людей с доброй волей», — отметил президент.

Глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе назвал деятельность Илии Второго примером для всего мира.

«Вашими усилиями была решена жизненно важная и историческая по своим масштабам проблема – международное признание восстановления автокефалии Грузинской апостольской православной церкви. Вы являетесь одним из авторов идеи диалога цивилизаций. Вы внесли большой вклад не только в духовную, но и в мирскую жизнь Грузии. Ваша роль в самых сложных моментах новейшей истории Грузии является наиважнейшей и бесценной», — говорится в поздравлении Кобахидзе.

В связи с ухудшением состояния здоровья Илии Второго накануне стало известно о переносе всех мероприятий, запланированных 4 января в честь празднования его дня рождения. Как сообщил заместитель председателя отделения иностранных дел патриархии, протоиерей Кахабер Гоготишвили, концерт в Театре оперы и балета имени Захария Палиашвили и торжественный прием в патриархии состоятся, предположительно, весной.

Что касается рождественского служения, то его проведет сам Католикос-Патриарх.

В декабре прошлого года Илия Второй перенес вирусную инфекцию, сопровождающуюся высокой температурой. Он прошел обследование в Научно-исследовательском институте клинической медицины. В настоящее время его состояние удовлетворительно.

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