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На дороге к грузино-российской границе построят новый мост

14:24, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. На 113 километре автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе построят новый мост, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. Он станет альтернативой мосту через ущелье у села Коби, который был построен в 80-х годах прошлого века и не подлежит восстановлению.

«Обновленная инфраструктура будет способствовать безопасному и комфортному передвижению местного населения, туристов и безопасности транзитных перевозок в направлении Казбеги», — говорится в сообщении Департамента.

Новый мост обойдется бюджету в 4,55 миллионов лари (более 1,78 миллионов долларов).

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