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McDonald’s открылся в Ватикане, несмотря на протест кардиналов

14:58, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Несмотря на многочисленную критику, на территории Ватикана, недалеко от собора Святого Петра в Риме, открылся ресторан McDonald’s.

Новый объект фастфуда, расположенный в нескольких метрах от папского дворца, будет работать каждый день с 6:30 утра до 11 часов вечера.

Согласно условиям сделки, американская сеть фастфудов будет платить Администрации церковного имущества Святого Престола (APSA) за аренду здания более 30 тысяч долларов ежемесячно. APSA — это специальное ведомство Ватикана, которое имеет дело с собственностью, принадлежащей Святому Престолу, чтобы обеспечивать необходимыми фондами Римскую Курию, для функционирования.

APSA объявила о планируемой сделке в начале 2016 года. Новость о возможном появлении McDonald’s в Ватикане спровоцировала протест со стороны кардиналов, которые даже обращались к Папе Франциску с просьбой вмешаться.

По мнению духовных лиц, появление фастфуда в Ватикане представляет собой неуважение к архитектурным традициям одной из самых знаковых площадей с видом на колоннаду Святого Петра. Кардиналы настаивают: своеобразие этого места уже было во многом потеряно в последние годы, из-за развития нелегальной торговли сувенирами и появления новых мини-маркетов.

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