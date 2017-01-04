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Инфляция в декабре: в Грузии выросли цены на овощи, мясо и табак

15:41, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Уровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2016 года составил 1,8%, после того, как в ноябре была зафиксирована инфляция на уровне 0,2%.

Согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат», по сравнению с ноябрем 2016 года, цены в декабре выросли на 1%.

Особенно сильно в декабре цены выросли на алкогольные напитки и табак — на 13,1% по сравнению с данными за декабрь 2016 года. В материалах «Сакстат» говорится, что такое резкое повышение цен вызвано увеличением акцизных налогов.

Только на табачные изделия в декабре цены выросли на 23,2%.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки в декабре по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 1,6%. Особенно сильно подорожали овощи — 9,2%; молоко, сыр и яйца — 2,9%; мясо — 2%. Существенный рост цен зафиксирован на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия (16,3%).

В тоже время, цены на фрукты в декабре снизились на 5,3%.

По сравнению с декабрем предыдущего года, в группе связи цены выросли на 4,3%; в группе гостиниц, кафе и ресторанов – на 4,1%; на транспорт цены выросли на 2,1%; а в группе здравоохранения — на 2,1%.

Цены на одежду и обувь в декабре уменьшились на 5,7%, а на 2,5% сократились расценки на мебель, предметы быта и ухода за домом.

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