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За убийство экс-депутата Грузии мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы

14:09, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Телавский районный суд признал Автандила Заалишвили виновным в убийстве бывшего депутата парламента Грузии Нодара Модебадзе и приговорил к 11 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры.

Убийство произошло в августе прошлого года в селе Акура Телавского района.

Между Заалишвили и Мобедадзе возникла словесная перепалка. После ссоры Заалишвили отправился домой и взял охотничье ружье, из которого позже два раза выстрелил в бывшего парламентария. Модебадзе скончался на месте.

Заалишвили сумел скрыться, полиция задержала на следующий день после случившегося.

Нодар Модебадзе был депутатом в 1999-2004 году – в период правления президента Эдуарда Шеварднадзе. Он представлял в парламенте блок «Воздрождение Грузии» бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе.

Модебадзе был признан прокуратурой Грузии пострадавшей стороной в деле о превышении служебных полномочий экс-министром внутренних дел Вано Мерабишвили и экс-министром юстиции Зурабом Адеишвили.

Высокопоставленным чиновникам времен президента Михаила Саакашвили вменяется в вину попытка вернуть в государственную собственность Акурский винный завод, который был приватизирован Нодаром Модебадзе и Теймуразом Мегрелишвили.

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