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Пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме в Кахетии

14:42, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Пожилая женщина скончалась в результате пожара в собственном доме в городе Гурджаани, в регионе Кахетия, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

Инцидент произошел поздней ночью. Соседи заметили пожар в доме 77-летней женщины, когда пламя охватило уже всю постройку.

На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов. Локализовать возгорание удалось спустя час, пишет информационное агентство «Пирвели радио».

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная электрическая проводка.

Уголовное дело возбуждено по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности» УК Грузии. Данная статья предусматривает штраф или исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

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