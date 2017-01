В турецком городе Измир прогремел взрыв у здания суда

Главное Новости Происшествия

19:05, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. В третьем по величине городе Турции — Измире, в результате взрыва погибли двое человек, еще десять пострадали, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, возле здания городского суда взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку полицейскими.

UPDATE: CCTV footage of the moment of the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/3L8wKdh1Lr

— News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.