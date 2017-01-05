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В турецком городе Измир прогремел взрыв у здания суда

19:05, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. В третьем по величине городе Турции — Измире, в результате взрыва погибли двое человек, еще десять пострадали, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, возле здания городского суда взорвался заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку полицейскими.

UPDATE: CCTV footage of the moment of the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/3L8wKdh1Lr — News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.

Взрыв прогремел рядом с входом, которым пользуются судья и прокуроры. Жертвами стали офицер полиции и сотрудник суда

Два предполагаемых злоумышленника были ликвидированы, операция по поимке третьего продолжается.

В последнее время Турция все чаще сталкивается с угрозами безопасности. 1 января боевик ИГИЛ застрелил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле. Преступник все еще остается на свободе.

Reuters отмечает, что исполнителя стамбульского теракта полицейские ищут именно в Измире. Вчера в этом городе по подозрению в причастности к атаке было арестовано до 20 человек. Турецкая полиция сообщает, что среди задержанных выходцы из Северной Африки и Центральной Азии, которые связаны с террористической группировкой ИГИЛ.

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