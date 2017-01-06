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Рождественскую литургию в Самеба проведет Илия Второй

11:26, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проведет рождественскую литургию в Кафедральном Соборе Святой Троицы (Самеба), сообщили корр. «Новости-Грузия» в патриархии Грузии.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Ночное праздничное богослужение начнется в храме 6 января, в 23:00.

Из-за ухудшения состояния здоровья патриарха, предполагалось, что праздничную литургию Илия Второй проведет утром 7 января, а не в ночь с 6 на 7 января. Однако, в патриархии сообщили, что его самочувствие после перенесенного гриппа значительно улучшилось — паства сможет присутствовать на ночной литургии, которую проведет сам Илия Второй.

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