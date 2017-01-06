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Глава службы озеленения Тбилиси покинула занимаемую должность

12:44, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Глава службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Нино Сулханишвили покинула занимаемую должность по собственному желанию.

Сулханишвили руководила столичной экологической службой с ноября 2015 года. Причиной своего решения она называет загруженный график работы.

«Я приняла решение исходя из того, что было сложно работать в таком режиме для меня… на данном этапе я приняла такое решение», — сказала Сулханишвили в эфире телекомпании «Имеди».

В середине августа в Тбилиси разразился скандал из-за вырубки нескольких десятков деревьев на проспекте Казбеги, где строится гостиничный комплекс. Движение «Партизаны-садовники» требовали остановить вырубку. Главная прокуратура возбудила уголовное дело. Расследование ведется по статье «незаконная вырубка деревьев» и продолжается до сих пор. Строительство комплекса не было приостановлено.

Защитники природы обвиняют Сулханишвили в том, что она выдала разрешение на вырубку здоровых деревьев на проспекте Казбеги. Кроме того, они считают, что за зелеными посадками в столице нет надлежащего ухода.

Активисты требовали незамедлительной отставки главы службы озеленения. С этой целью зеленые проводили у здания мэрии акцию протеста и голодовку. Параллельно представители оппозиции в Тбилисском сакребуло (горсовете) решили начать процедуру выражения недоверия мэру Давиду Нармания.

По словам Сулханишвили, решение об отставке не связано с этим скандалом.

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