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Продюсер программы «2030» избран новым гендиректором ОВГ

13:59, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Бывший продюсер главного политического ток-шоу на телеканале GDS — Васил Маглаперидзе, избран генеральным директором Общественного вещателя Грузии (ОВГ).

На повторном голосовании попечительский совет ОВГ утвердил его кандидатуру 6 голосами.

Изначально на должность претендовали 15 кандидатов. После собеседования ко второму туру были допущены Тинатин Бердзенишвили, Васил Маглаперидзе, Заал Анджапаридзе, Нино Зауташвили и Натия Купрашвили. В ходе первого голосования победителя из оставшихся пяти кандидатов выявить не удалось.

Сегодня члены попечительского совета выбирали между двумя кандидатами с наилучшими результатами – Василием Маглаперидзе и Тинатин Бердзенишвили. Последняя — исполняющий обязанности гендиректора ОВГ.

Васил Маглаперидзе с 2014 по 2016 год работал на канале GDS, принадлежащем семье миллиардера Бидзины Иванишвили. Маглаперидзе был генеральным директором программы «2030», которую один период вел сам Иванишвили.

В 2012 году Маглаперидзе работал заместителем директора «Девятого канала», который также принадлежит Иванишвили.

До начала работы на телевидении Васил Маглаперидзе был депутатом парламента Грузии — с 1999 по 2005 годы. В 2005-2008 годах – губернатором региона Мцхета-Мтианети.

Также он преподавал в школе грузинский язык и литературу, работал художником-реставратором, редактором журнала «Кавкасиони» и главным редактором электронного журнала «Калмасоба».

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