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Фигуранты дела о секс-скандале вышли на свободу

14:52, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Фигуранты дела о распространении видеозаписей интимного содержания с участием грузинских политиков вышли на свободу, сообщает телекомпания «Рустави 2».

По истечению девятимесячного срока предварительного заключения освобождены трое бывших чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии.

Обвиняемые вышли на свободу до вынесения итогового решения суда. Освобождены Реваз Шиукашвили, Гигла Шиошвили и Ираклий Кипшидзе.

Прокуратура Грузии в апреле прошлого года заявила, что раскрыла дело о распространении скандальных видеозаписей, сообщив об их задержании. По делу также проходит бывший заместитель директора департамента конституционной безопасности (ДКБ) Васил Лелуашвили.

«Сторона обвинения сделала все, чтобы заседания суда завершились в девятимесячный срок, но сторона защиты добилась того, чтобы из-за субъективных или объективных причин заседания продолжались и, соответственно, девять месяцев истекли», — заявила прокурор Майя Джвареишвили.

Следствие утверждает, что по заданию Лелуашвили , скрытые камеры в 2012 году были установлены полицией в гостинице, в регионе Мцхета-Мтианети, а также в домах у грузинского журналиста и еще одного политика. Таким образом, обвиняемым удалось получить упомянутые видеозаписи интимного содержания.

Уголовное дело ведется статье «превышение служебных полномочий с оскорблением личного достоинства пострадавшего» УК Грузии. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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