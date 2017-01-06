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В Батуми ограблен бухгалтер сети супермаркетов «Ялчин»

15:19, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. В Батуми поздно ночью напали на бухгалтера сети супермаркетов «Ялчин». По имеющимся данным, грабители похитили 150 тысяч лари (более 20,5 тысяч долларов), сообщает телекомпания «Рустави-2».

Нападение произошло недалеко от поселка Адлия, близ складских помещений, принадлежащих компании «Ялчин».

Вооруженные грабители остановили машину бухгалтера, который выезжал со склада, напали на него и похитили деньги.

За последние дни это уже второй факт нападения грабителей на супермаркет «Ялчин».

31 декабря молодой человек в костюме Санта-Клауса совершил вооруженное ограбление пункта обмена валюты, расположенного в одном из магазинов сети. Тогда было похищено 60 тысяч лари (более 22 тысяч долларов).

По факту начато расследование, грабитель до сих пор не задержан.

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