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Два выходца из Грузии задержаны в Германии за кражу шоколада

16:14, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Полиция немецкого города Кенигсбрюк, в земле Саксония, задержала двух выходцев из Грузии, воровавших шоколад и другие сладости из местных супермакетов, пишет интернет-газета Sächsische Zeitung.

2 января владельцы продуктового магазина в городском районе Биркенвег заявили в полицию о краже 37 плиток шоколада. По словам свидетелей кражи, преступников было двое. Они скрылись с украденным шоколадом на машине.

Вскоре описанный автомобиль был остановлен полицейскими на одной из автомагистралей, ведущих в соседний город Камец. В автомобиле находились два мужчины. Одному из них 35 лет, другому — 29, оба выходцы из Грузии.

Полицейские обнаружили у них шоколадные плитки и кондитерские изделия, украденные в других магазинах Кенигсбрюка, общей стоимостью в 200 евро.

Оба подозреваемых были задержаны. Следствие по делу ведет отдел уголовного розыска полицейского участка города Камец.

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