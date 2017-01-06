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В Батуми из-за острой пневмонии скончались два человека

16:33, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Два человека скончались в Батуми в результате острой пневмонии, сообщили корр. «Новости-Грузия» в центре общественного здравоохранения Аджарии.

Оба пациента страдали хроническими заболеваниями. На фоне вируса медики наблюдали у них серьезные осложнения.

В Аджарии за последние две недели увеличились случаи вирусных заболеваний. Обращаемость превышает отметку в 400 случаев на 100 тысяч человек.

Из-за распространения вируса, медики перешли на чрезвычайный режим работы. В Центре общественного здравоохранения призывают жителей региона вовремя обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Согласно последним данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в этом сезоне в Грузии выявлен 161 лабораторно подтвержденный случай гриппа.

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