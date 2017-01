Афиша Главное Новости

Американская акапелла-группа Boyz II Men выступит в Тбилиси

16:53, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Американский вокальный квартет Boyz II Men, пик успеха которого пришелся на середину 90-х годов, выступит в Тбилиси 14 и 15 января.

Коллектив Boyz II Men был создан четырьмя афроамериканскими музыкантами в 1988 году, во время обучения в Высшей школе исполнительского мастерства в Филадельфии. В 1991 году вышел их первый альбом «Cooleyhighharmony», записанный в модном в то время стиле джек-свинг. Успех, сопутствовавший балладе «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday», исполненной акапелла, предопределил направление развития коллектива на годы вперед.

Весь 1995 год коллектив гастролировал по США. Тогда же Boyz II Men наградили тремя «Грэмми». Их баллады End of the Road (1993), I’ll Make Love to You (1994) и One Sweet Day (1995, дуэт с Мэрайей Кэри) установили рекорды по продолжительности пребывания на первой строчке Billboard Hot 100. Дуэт с Кэри до сих пор остается рекордсменом по длительности пребывания на первом месте. Американская ассоциация звукозаписи называет Boyz II Men самым коммерчески успешным R’n’B коллективом в истории. В 1997 году группа выпустила альбом Evolution и к тому времени их популярность начинала идти на убыль. В 2000-е годы Boyz II Men записывали в основном кавер-версии мелодий прошлых лет. В 2003 году один из участников покинул группу из-за проблем со здоровьем. Выступления Boyz II Men состоится 14 января, в 20:00 в Tbilisi Event Hall, а 15 января, в 20:00 – в Тбилисском концертном зале.

Комментарии