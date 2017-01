Главное Новости Общество

Представитель Грузии на «Евровидении 2017» будет объявлен 20 января

17:26, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Имя участника от Грузии на международном конкурсе песни «Евровидение 2017» в Киеве будет объявлено 20 января в результате национального финала.

По решению продюсерской команды Общественного вещателя Грузии в отборочном туре примут участие 25 конкурсантов.

Прием заявок на право представлять Грузию на «Евровидение 2017» был объявлен в стране 7 ноября и продлился до 7 декабря 2016 года. В кастинге могли принять участие музыканты и группы, которые должны были предоставить специально написанную для конкурса песню.

Всего на конкурс было подано 28 заявок, однако, позднее из конкурса выбыли три кандидата – Натия Бидзинашвили, Ани Векуа и Анчо Долидзе.

В финальном отборочном концерте участвуют следующие исполнители:

1. Нанука Гиоргобиани с песней «Let The Sunshine In» (композитор Эдишел Ломадзе)

2. Гиорги Чиковани с песней «Make it Right» (композитор Гиорги Чиковани)

3. Давид Шанидзе с песней «Человек пыли» (композитор Давид Шанидзе)

4. Трио «Мандили» с песней «Ты и я» (композиторы Вадим Эстерман и Ростислав Маслович)

5. Элене Микиашвили с песней «Fighter» (композитор Ильва и Линда Перссон)

6. Андриа Гвелесиани с песней «Revolutionise» (композитор Гиорги Лагидзе)

7. Группа «The Mins» с песней «Crime» (композитор Звиад Мшербишвили)

8. Алиса Данелия с песней «We Are Eternity» (композитор Алиса Данелия)

9. Рати Дурглишвили с песней «Why» (композитор Рати Дурглишвили)

10. Брендон Стоун и Этери Бериашвили с песней «Heyo Song» (композитор Брендон Стоун)

11. Торнике Кипиани и Гиорги Болоташвили с песней «You Are My Sunshine» (композитор Торнике Кипиани)

12. Группа «EOS» с песней «Urban Signs» (композиторы Гиорги Кочорадзе и Гедеван Левлишвили)

13. Дима Кобешавидзе с песней «Scream» (композитор Дима Кобешавидзе)

14. Малибу с песней «We Live Once» (автор Малибу)

15. Группа «Asea Sool» с песней «Nature» (композитор Asea Sool)

16. MISHO с песней «Magic» (композитор MISHO)

17. Тако Гачечиладзе с песней «Keep the Faith» (автор Тако Гачечиладзе)

18. Ото Немсадзе и группа «Limbo» с песней «Dear God» (композитор Бесо Немсадзе)

19. Мариам Чачхиани с песней «Fly» (композитор Джони Титирашвили)

20. Нуца Бузаладзе с песней «White Horses Run» (композиторы Энди Витоло и Джон Кинг)

21. Группа Sparkle с песней «On The Top» (композитор Алеко Бердзенишвили)

22. Нино Башарули с песней «Lileo» (композитор Нино Башарули)

23. Темо Саджая с песней «All The Same» (композитор Темо Саджая)

24. Марико Лежава с песней «Light it Up» (композиторы Борико Шхиани и Алеко Бердзенишвили)

25. Сабина Чантурия с песней «Stranger» (музыка и текст Сабины Чантурия).

Финальный концерт состоится на сцене Тбилисского концертного зала (Филармонии), в 20:00. Билеты на финал можно приобрести на сайте www.tkt.ge

Победитель будет выявлен международным жюри и голосованием зрителей (посредством SMS-сообщений). Результаты голосования будут считаться следующим образом – 60% голосов жюри и 40% голос зрителей.

Напомним, что в прошлом году Грузию на «Евровидение» представляли Ника Кочаров & Young Georgian Lolitaz, которые заняли 20 место. Победу на конкурсе одержала украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Оргкомитет конкурса решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

