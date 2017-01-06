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Саакашвили: Арест Угулава был личной местью Иванишвили

18:10, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приветствовал новость об освобождении экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава.

На своей фейсбук-странице Саакашвили прокомментировал сегодняшнее решение Апелляционного суда, который принял решение сократить срок заключения экс-мэру.

«Я приветствую освобождение Гиги Угулава из незаконного заключения. Я рад, что он будет отмечать Рождество со своими детьми и друзьями», — пишет Саакашвили.

Экс-президент называет арест его единомышленника «личной местью» миллиардера и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Гиги не совершал преступления и не осуществлял неправильных действий (несмотря на его заявление на последнем судебном процессе) в этом вопросе. Таким образом, это заключение было ничем иным, как личной местью олигарха и частью компании запугивания», — говорит он.

Освобождение Гиги Угулава должно повлечь за собой аналогичные решения в отношении других осужденных лидеров партии «Единое национальное движение», считает Саакашвили. Кроме того, экс-президент призывает сторонников потребовать от действующих властей гарантий его беспрепятственно приезда в Грузию для участия в съезде ЕНД, намеченного на 20 января.

«Ни у кого нет сомнений, что такие решения не принимают прокуроры, адвокаты или суды. Когда мы говорим как об аресте, так и об освобождении, мы имеем дело не с правовым, а с личным решением Иванишвили. Поэтому мы должны потребовать от него незамедлительного освобождения других заключенных и предоставления для меня возможности беспрепятственного приезда в Грузию для встречи с людьми и для принятия участия в съезде «Единого национального движения» 20 января», — заключил он.

Тбилисский городской суд в сентябре 2015 года признал Гиги Угулава виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратура обвиняет бывшего мэра в том, что в созданной при мэрии структуре «Тбилсервис групп» были трудоустроены активисты в то время правящей партии «Национальное движение», которые получали зарплату из бюджетных средств. Угулава обвинялся в растрате и присвоении государственных средств в размере 5 миллионов лари (около 2,5 миллионов долларов).

Сегодня Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение Угулава на статью «превышение служебных полномочий» и приговорил его к 1 году 3 месяцам и 22 дням тюрьмы.

Защита экс-мэра не исключает, что Угулава может выйти на свободу уже сегодня.

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