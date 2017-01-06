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19:19, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава вышел на свободу. Во дворе исправительного учреждения №9 (т.н. тюрьма Матросова) Угулава приветствовали родные и близкие, а также десятки сторонников и журналистов.

«К сожалению, у нас в Грузии есть политзаключенные и наша задача — их освобождение. Если мое освобождение начало этого процесса – это очень хорошо, но работы очень много», — сказал экс-мэр.

В этой связи он обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили: «Сегодня время когда прощение выше права, и это обязанность президента. И сейчас не время судить, кто виноват».

Угулава подчеркнул, что не согласен с обвинениями прокуратуры в растрате и присвоении государственных средств, назвав их «несправедливыми и неправильными».

Коалиция «Грузинская мечта» после прихода к власти в октябре 2012 года заявила о «начале процесса восстановления справедливости». Спустя некоторое время были возбуждены уголовные дела и задержаны лидеры бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

В числе задержанных Гиги Угулава, а также экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Бачо Ахалая. Обвинения были предъявлены и третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который покинул страну в 2012 году и получил гражданство Украины, потеряв право возглавлять созданную им партию.