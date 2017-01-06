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Угулава: Я хочу встретится с Саакашвили, чтобы решить конфликт в «Нацдвижении»

20:23, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава надеется урегулировать противоречия, возникшие в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Угулава сообщил журналистам, что в ближайшее время намерен встретится с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и противоборствующими командами в партии для решения конфликта.

«Здесь мои дети, здесь мои друзья и третье, что у меня было – это партия. Я и не был в другой партии. Меня огорчает то, что происходит в партии, то за чем я наблюдаю. Я собираюсь встретится с Мишей (Саакашвили). Я поговорю с ним, и как только появится возможность, встречусь с ним. Я собираюсь встретится со всеми группами, чтобы выйти из кризиса и согласовать позиции», — сказал Угулава.

Экс-мэр сообщил, что наблюдал за процессами в партии, находясь в заключении. Он считает, что «Национальному движению» необходимо придти к новому формату работы, основанному на компромиссе.

«Я наблюдал со стороны за этими процессами. Это все очень постыдно и невозможно смотреть без смеха… Я хорошо понимают, что старые формы отношений не восстановить, но мы должны найти общую платформу для работы, которая будет ориентирована на будущее. Для этого нужны воля, преодоление отчужденности, надо говорить о проблемах, в том числе, откровенно говорить друг с другом», — отметил Угулава.

Противоречия в самой крупной оппозиционной силе, основателем которой является Михаил Саакашвили, обострились после проведения парламентских выборов.

Тогда экс-президент, который в то время еще был губернатором Одесской области, поставил под вопрос легитимность выборов и призвал бойкотировать парламент. Большинство членов политсовета партии под руководством Давида Бакрадзе и Гиги Бокерия не приняло эту позицию, поддержав вхождение в парламент и участие во втором туре голосования.

Новый конфликт в партии разгорелся уже после того, как парламент девятого созыва приступил к работе. На этот раз в ЕНД не смогли договориться по вопросу избрания нового председателя партии. Саакашвили потерял право возглавлять партию после лишения гражданства Грузии в декабре 2015 года.

Большинство депутатов «Национального движения» поддерживает избрание нового председателя. Между тем, члены партии, которые не стали депутатами, настаивают на том, чтобы оставить этот пост вакантным.

Последним эпизодом в конфликте стала подготовка к организации партийного съезда, намеченного на 20 января. Там будет переизбран политический совет «Национального движения».

Членов политсовета, которые представляют команду Бокерия-Бакрадзе, отстранили от организации встречи.

Команда Бокерия-Бакрадзе попыталась созвать заседание политического совета, чтобы поставить вопрос о пересмотре даты и масштабах съезда, но ей не хватило голосов. При этом, часть активистов и членов партии уже откололись от команды Бокерия.

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