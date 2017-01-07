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Американская разведка: Путин пытался помочь Трампу победить на выборах

12:06, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. Российский президент Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. Об этом говорится в докладе американской разведки.

Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибершпионаже. В частности во взломе серверов комитета партии Демократической партии. Москва отрицает обвинения, требуя предъявить доказательства. 9 декабря президент Барак Обама распорядился, чтобы разведывательные службы подготовили и обнародовали подробный доклад о вмешательстве России в выборы президента США.

Вчера доклад Нацразведки был представлен новому американскому президенту Дональду Трампу. После с документа был снят гриф «секретно», а сокращенная версия опубликована на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

В докладе содержится вывод о том, что Путин пытался помочь Трампу выиграть выборы. Главной целью кампании Кремля стал подрыв доверия американцев к президентским выборам, дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кампания включала в себя взломы компьютерных систем в США и раскрытие информации, полученной в ходе российских кибератак, а также «неприкрытую пропаганду».

«Мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», – говорится в отчете.

По информации американской разведки, за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Для раскрытия информации, полученной при взломах компьютерных систем, ГРУ сотрудничало с WikiLeaks и DCLeaks, а также с хакером Guccifer 2.0. В документе также утверждается, что активную работу с WikiLeaks вел российский правительственный телеканал RT.

Авторы доклада отмечают, что Москва стремиться повлиять и на выборы в странах Европы. Методы, которые применялись в нынешней кампании, позже могут стать основой для вмешательства и в других странах, предупреждают они.

«Мы считаем, что Москва будет использовать уроки, извлеченные из этой кампании по вмешательству в президентские выборы США для будущих попыток влияния как на Соединенные Штаты, так и на другие страны, в том числе на американских союзников и их избирательные процессы», – считает разведка.

Что говорит Трамп?

Сразу после окончания встречи Дональд Трамп сообщил, что она была «конструктивной». Он отметил, что предпринятые кибератаки не оказали никакого влияния на прошедшие выборы. Он отказался комментировать утверждения о причастности Кремля к кибератакам, а также высказал благодарность за проделанную сотрудниками разведки работу.

Тем не менее, Трамп пообещал, что в первые 90 дней своего президентства сформирует команду, которая разработают план по противодействию кибератакам.

Решительный ответ

Представители разведывательных комитетов в палате представителей и сенате считают, что публикация доклада должна спровоцировать «решительный ответ», чтобы предотвратить подобное в будущем.

В конце декабря США уже ввели некоторые санкции против России в ответ на кибератаки. В санкционный список, в частности, попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, трое его заместителей. Из США выслали 35 российских дипломатов.

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