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Ника Мелия: Задачи и цели команды Бокерия ясны

12:58, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. Исполнительный секретарь бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Серго Ратиани обратился в ЦИК Грузии с уведомлением об изъятии из парламентского списка семи членов партии.

Действия Ратиани стали очередным эпизодом во внутреннем противостоянии в «Национальном движении», начавшемся после парламентских выборов.

Партия раскололась на два лагеря, стороны не могут договориться по вопросу организации партийного съезда. Сторонники третьего президента Михаила Саакашвили поддерживают проведение съезда 20 января. Они проводят подготовительные встречи в масштабах страны.

Другая часть под руководством Гиги Бокерия и Давида Бакрадзе ставит под сомнение легитимность этого съезда. Они обвиняют Саакашвили и его сторонников в партии в том, что они взяли на себя организацию встречи, не учтя мнение политического совета ЕНД.

«Мы изъяли из списка тех людей, которые фактически создали самопровозглашенную шестерку и разделили партию на два лагеря и не пришли на заседание политсовета» — объяснил свое решение Серго Ратиани, поддерживающий команду Бокерия, в эфире телекомпании «Рустави 2».

Ратиани имел ввиду заседание, которое их команда попыталась провести в конце декабря. На встрече планировалось пересмотреть вопрос о проведении съезда, однако лагерю Бокерия не удалось собрать достаточного количества сторонников — из-за отсутствия кворума заседание политсовета сорвалось.

Среди кандидатов на исключение депутат Ника Мелия и кандидаты в депутаты в партийном списке Леван Бежашвили, Ираклий Надирадзе, Нино Каландадзе, Эка Херхеулидзе, Давид Киркитадзе и Нугзар Циклаури. Эти представители партии поддерживают идеи Саакашвили и являются организаторами съезда партии в конце января.

В противоборствующем лагере новость о возможном изъятии из списка депутатов назвали «расправой со стороны команды Бокерия».

«Небольшая группа, находящаяся во главе партии, приняла решение показательно наказать нескольких активных членов «Национального движения» и обратилась с просьбой изъять их из парламентских списков. Эта операция наказания и время, выбранное для этого, говорит о задачах и целях этой группы», — заявил Ника Мелия.

Недовольство решением исключить его соратников из парламентских списков выразил и сам основатель партии. Михаил Саакашвили опубликовал на своей фейсбук-странице гневный пост, назвав происходящее «заказом» миллиардера Бидзины Иванишвили.

«Это оскорбление наших многочисленных избирателей и очень похоже на сценарий Иванишвили… Они делают это в спешном порядке, перед съездом, который должен подтвердить единство партии и доказать то, что у этой кучки нет поддержки. Я не считаю случайным ни совпадение целей, ни время, выбранное для внесения аморального и несправедливого заявления. Они не смогли дистанцировать меня от партии, у них провалился план забрать партию в свои руки… Сейчас мы имеем дело с явной попыткой навредить партии», — написал Саакашвили.

На съезде 20 января «Нацдвижение» планирует переизбрать политический совет, в который входят представители обеих команд. Этим съездом партия начнет подготовку к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут осенью 2017 года.

Скорее всего, после съезда часть сторонников Гиги Бокерия и Давида Бакрадзе больше не сможет влиять на жизнь партии. Их уже отстранили от организации съезда и планируют исключить из партии.

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