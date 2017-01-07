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В Тбилиси комментируют возможное закрытие КПП на реке Ингури

13:59, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. В Тбилиси обеспокоены намерением сухумских властей закрыть еще два пропускных пункта на реке Ингури.

На сегодняшний день на линии разделения функционирует три перехода. В конце декабря самопровозглашенные власти Абхазии заявили, что планируют упразднить пункты пропуска Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая, оставив лишь пункт на Ингурском мосту.

Грузинские власти заявляют, что эти меры ухудшат и без того тяжелое положение населения региона. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили сообщила, что Тбилиси, со своей стороны, сделает все, чтобы у населения была возможность свободно передвигаться.

«Мы ведем переговорный процесс со всеми нашими партнерами, чтобы эти планы не были претворены в жизнь, так как они создадут дополнительный груз проблем не только для жителей Гальского района, но и всей остальной Абхазии. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передвижение населения было упрощено до окончательного урегулирования конфликта, после чего все эти уродливые баррикады будут демонтированы», — сказала она.

Возможное закрытие пропускных пунктов также прокомментировал Народный защитник Грузии Уча Нануашвили.

В заявлении омбудсмена говорится, что подобные действия — это еще один шаг назад с точки зрения уважения и защиты прав местного населения.

«Упразднение пропускных пунктов ограничивает свободу передвижения жителей Гальского района, создает им неоправданные препятствия в контексте здравоохранения, образования, торговли, сохранения семейных связей и т.д», — отмечается в заявлении.

В обращении также подчеркивается, что ограничение прав населения Гальского района в течение ряда лет носит регулярный характер, и ответственность за это возлагается как на де-факто власти Абхазии, так и на Россию, как на страну, осуществляющую контроль в Абхазии.

Народный защитник призвал стороны пересмотреть свои позиции, и воздержаться от принятия решений, которые еще более усугубят правовое положение пострадавшего от конфликта населения.

Согласно имеющимся данным, ежедневно реку Ингури, разделяющую Гальский и Зугдидский районы, пересекают свыше 1500 человек.

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