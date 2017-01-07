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На гендиректора «Рустави 2» совершено нападение

21:28, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. На генерального директора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамия совершено нападение.

О подробностях случившегося Гварамия рассказал на своей фейсбук-странице.

«Сегодня я похоронил отца и был в плохом настроении. Мои друзья отвели меня в ресторан «The Dining Room», чтобы вывести меня из того состояния, в котором я находился. Погас свет, и я готовился уходить, когда на меня напали, тихо подкравшись в темноте. Нанесли мне физическое оскорбление. Я был одурманен из-за того, что не спал несколько дней и перенес стресс. Я не успел отреагировать и ничего не понял, пока не пришел в себя уже на полу», — написал Гварамия, отметив, что не примет никаких извинений.

Он добавил, что после произошедшего незамедлительно вызвал на место полицию. Нападение, по словам Гварамия, заснято установленными в ресторане камерами наблюдения.

Глава пресс-службы МВД Грузии Тея Пертаия в социальной сети сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «нанесение побоев двумя или более лицами».

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