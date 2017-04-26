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68-летний житель Горийского района задержан близ линии оккупации

17:34, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Гражданин Грузии был похищен российскими военными близ линии оккупации Цхинвальнского региона, сообщает телеканал «Рустави 2».

Согласно распространившейся информации, 68-летний Эльдар Гундишвили был задержан на территории села Адзви в Горийском районе. Российские пограничники арестовали пожилого мужчину, когда он вместе с односельчанами пас скот. Другие жители села Адзви смогли убежать от военных.

Это уже второй случай незаконного задержания Гундишвили оккупационными силами за последнее время.

Задержания грузинских граждан российскими военнослужащими является довольно распространенным явлением вблизи линии оккупации. Задержанные обычно освобождаются после того, как их семьи выплачивают штраф.

Родные Гундишвили, в свою очередь, отмечают, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем, а их семья живет в нищете.

В Службе государственной безопасности Грузии сообщили, что уже передали информацию о задержании жителя села Адзве представителям Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС).

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