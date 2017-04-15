8-летний ребенок погиб в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. 252 новобранца Департамента по особым заданиям МВД Грузии принесли присягу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы МВД Грузии Мераб Малания и директор Департамента по особым заданиям Миндия Лорткипанидзе. Они поздравили новобранцев и членов их семей, присутствующих на мероприятии, с принесением присяги. В течение года новобранцы будут