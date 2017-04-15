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8-летний ребенок погиб в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа

16:56, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия.  Восьмилетний ребенок погиб в результате дорожного происшествия, произошедшего недалеко от Кутаисского аэропорта имени Давида Агмашенебели.

Несчастный случай произошел накануне на трассе Кутаиси-Самтредиа. По информации очевидцев, ехавший на высокой скорости автомобиль столкнулся с бордюром — находившийся в машине ребенок погиб, еще один человек пострадал.

По информации министерства внутренних дел Грузии, следствие начато по 5-й части 276 статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.

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