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Абашидзе: Российско-грузинские отношения переживают сложный период

18:35, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Российско-грузинские отношения переживают сложный период, — считает специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений Зураб Абашидзе.

В интервью телекомпании «Имеди» Абашидзе прокомментировал сегодняшний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухуми, в ходе которого было открыто новое здание российского посольства.

«Грузино-российские отношения действительно находятся в тупике. Когда в 2012 году мы начали диалог, мы говорили, что должны попытаться выйти из этого тупика. Когда Россия признает твои территории независимыми государствами, а ты никак с этим не смиришься и говоришь, что не собираешься с этим мириться, это, разумеется, тупиковое положение», — сказал Абашидзе.

При этом Абашидзе назвал поездку Лаврова в Сухуми «грубым посягательством на суверенитет Грузии».

«Естественно, это грубое посягательство на наш суверенитет. Россия действительно пытается такими действиями узаконить так называемую новую реальность, которая появилась в результате войны 2008 года. Этому мы должны противостоять очень активной политикой, поддержкой международного сообщества», — сказал Абашидзе.

При этом он назвал «трагедией» тот факт, что в 2008 году в результате агрессии Россия достигла своей цели и значительно укрепила позиции в регионе с военной точки зрения.

«То, что Россия – очень сложный сосед и сложный партнер – это, мне кажется, ясно для всех. Это так не только для Грузии, но и для многих других государств, в том числе и европейских стран… Наша цель – максимально уменьшить риск насилия, опасности, но, в то же время максимально сохранить актуализацию темы оккупированных территорий», — отметил Абашидзе.

В то же время дипломат заявил, что не воспринимает заявления оппозиционных политиков, которые обвиняют власти Грузии в неспособности решить проблему с оккупированными территориями.

Абашидзе считает, что после смены власти в 2012 году правящей партии пришлось столкнуться с тяжелым наследием, которое являлось результатом неправильной внешней политики бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«В нашей недавней истории произошла катастрофа – нарушилась территориальная целостность Грузии. За это никто даже не извинился, а теперь оппозиция учит нас, как разговаривать с Россией… Фактически, они на 100% выполнили планы России… Все, что можно было уступить, они реально уступили, сейчас мы пытаемся вывести наши отношения из тупикового положения, что очень сложно. Если у оппозиции есть желание, мы можем совместно подумать, как это можно сделать», — сказал Абашидзе.

Абхазия и Цхинвальский регион официально признаны международным сообществом оккупированными территориями. Де-юре факт оккупации подтвержден в результате того, что Россия признала их «независимость» после войны с Грузией в августе 2008 года. Кроме РФ, «независимость» этих территорий также признают Венесуэла, Никарагуа, и островное государство Науру.

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