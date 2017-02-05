Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

Абашидзе: Успешному европейскому проекту способствовал диалог с Москвой

15:24, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Успешный диалог с Россией сыграл определенную роль в реализации европейского проекта, ознаменовавшегося решением об отмене виз для Грузии с ЕС, считает спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Тот диалог и та политика, в общем, которую мы ведем, является результативной. Успешной реализации нашего европейского проекта способствовал и тот диалог, который мы ведем с Россией после 2013 года. Это не только наша оценка. Так думают наши западные партнеры, с которыми мы ведем очень тесные консультации о наших отношениях, в том числе и в связи с Россией», — сказал Зураб Абашидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

2 февраля Европарламент большинством голосов одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. В 2014 году Грузия и Европейский Союз подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Соглашение вошло в силу в 2016 году.

Правительство Грузии, пришедшее к власти в результате парламентских выборов 2012 года, считает, что, в отличие от своих предшественников, ведет конструктивную политику в отношениях с Москвой.

В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина. Переговоры проходят только по гуманитарным и экономическим вопросам, принятие политических решений этот формат не предусматривает.

Комментарии

Related Articles

  • Из-за непогоды на дорогах Грузии продолжают действовать ограничения

    Из-за непогоды на дорогах Грузии продолжают действовать ограничения

    ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Департамент автомобильных дорог Грузии сообщает об ограничениях, которые действуют на дорогах страны 5 февраля из-за ухудшения погодных условий. Из-за сильного снега и гололеда на 90-112 километре участка Ниноцминда-граница с Арменией автомобильной дороги Ахалцихе-Ниноцминда передвижение для всех типов транспорта разрешено только с противоскользящими цепями. Аналогичная ситуация на 110-146 километре участка Родионовка (Паравана)-Ниноцминда автомобильной дороги

  • Отправившийся за дровами гражданин Грузии похищен российскими военными

    Отправившийся за дровами гражданин Грузии похищен российскими военными

    ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Российские военные по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали 47-летнего Джимшера Тиелидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2». Житель села Зерти Горийского района, граничащего с оккупированным Цхинвальским регионом, был задержан, когда собирал дрова в лесу. Правоохранительные органы страны и Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии уже уведомлены о произошедшем. Примечательно, что

  • Браконьеры подстрелили косулю в заповеднике Боржоми-Харагаули

    Браконьеры подстрелили косулю в заповеднике Боржоми-Харагаули

    Фото: Фейсбук-страница министерства по охране окружающей среды ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. В национальном парке Боржоми-Харагаули в регионе Самцхе-Джавахети выявлен факт незаконной охоты на косуль, сообщает телекомпания «Рустави 2». Рейнджеры заповедника услышали звуки выстрелов. Они вышли на след двух браконьеров, но не сумели их задержать. Недалеко от места, где велась стрельба, рейнджеры нашли раненую косулю. Ее

153
Followers
43.6K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия