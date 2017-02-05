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Абашидзе: Успешному европейскому проекту способствовал диалог с Москвой

15:24, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. Успешный диалог с Россией сыграл определенную роль в реализации европейского проекта, ознаменовавшегося решением об отмене виз для Грузии с ЕС, считает спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Тот диалог и та политика, в общем, которую мы ведем, является результативной. Успешной реализации нашего европейского проекта способствовал и тот диалог, который мы ведем с Россией после 2013 года. Это не только наша оценка. Так думают наши западные партнеры, с которыми мы ведем очень тесные консультации о наших отношениях, в том числе и в связи с Россией», — сказал Зураб Абашидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

2 февраля Европарламент большинством голосов одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. В 2014 году Грузия и Европейский Союз подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Соглашение вошло в силу в 2016 году.

Правительство Грузии, пришедшее к власти в результате парламентских выборов 2012 года, считает, что, в отличие от своих предшественников, ведет конструктивную политику в отношениях с Москвой.

В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина. Переговоры проходят только по гуманитарным и экономическим вопросам, принятие политических решений этот формат не предусматривает.

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