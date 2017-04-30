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Абхазия намерена поставлять инертные материалы в аннексированный Крым

14:17, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Инертные материалы, которые несколько лет назад вывозились из оккупированной Абхазии для олимпийских строек в Сочи, теперь могут начать поставляться в аннексированный Россией Крым.

О намерении наладить поставки полуострову песка, щебня и керамзита сухумские власти заявили на Ялтинском экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе.

Инертные материалы хотят использовать для строительства на аннексированном полуострове дорожной трассы «Таврида». Планируется, что она соединит Керченский мост с Симферополем и Севастополем. Грузы на полуостров хотят доставлять по морю, используя для этого порт Сухуми.

Де-факто власти заявляют, что соглашение о поставках инертных материалов уже практически достигнуто и дело остается за формальными процедурами.

Официальный Киев в свою очередь уже сообщил, что не намерен оставлять без внимания происходящее и просит международное сообщество зафиксировать свою позицию по поводу поставок грузов из одного оккупированного Москвой региона – в другой.

Вместе с тем, посол Украины в Грузии Игорь Долгов считает, что два государства, которые стали жертвами российской агрессии, должны объединить усилия для решения конкретной проблемы, возникшей сейчас.

«Мы внимательно следим за событиями, развивающимися в оккупированном Крыму и могу сказать, что на Крым, как и на другие оккупированные территории, распространяются международные санкции. А нарушение санкций требует реагирования и наказания со стороны международного сообщества. Мы должны хорошо понимать, что у этих компаний и так называемых субъектов нет никакого будущего, тем более, европейского. У них нет перспективы. Конечно же, квази-государства стремятся создать между собой имитацию международного сотрудничества, но у этого процесса нет будущего. Они находятся в тупике», — сказал Долгов в интервью «Рустави 2».

Пока Киев пытается добиться реакции международного сообщества, официальный Тбилиси до сих пор не может огласить официальной позиции по вопросу. Глава министерства иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе отказался отвечать на вопрос журналистов о начале поставок инертных материалов из оккупированного региона страны.

Представители правящей партии «Грузинская мечта», в свою очередь, заявляют, что для решения вопросов, связанных с российской агрессией, есть международные механизмы.

«Существуют международные механизмы, которые интенсивно работают, есть постоянный прессинг в отношении России, в том числе политический и экономический», — сказал один из лидеров «Грузинской мечты» Георгий Вольский.

Оппозиция, напротив, считает, что официальный Тбилиси прилагает недостаточно усилий для решений вопроса деоккупации.

Депутат парламента от этой оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, комментируя вопрос о последних процессах в Абхазии, обвинил власти в невыполнении предвыборных обещаний.

«Наша нынешняя власть пришла с обещанием, с «гарантией», как они говорили, что приведет в порядок отношения с Россией. Власти своей пассивностью сознательно или невольно, но сняли вопрос Грузии с активной повестки дня международного сообщества, и противостояния свободного мира с Россией, и мы теперь пожинаем эти плоды», — сказал Бокерия.

В партии «Единое национальное движение» еще больше обеспокоены намерением сухумских властей отправлять инертные материалы в Крым и призывают центральные власти Грузии «бить тревогу».

«Правительство должно осуществить полную мобилизацию международного сообщества, надо бить тревогу, хотя мы, к сожалению, не надеемся на это, так как власти уже пятый год обманывают население Грузии по поводу того, что если мы изменим риторику, склоним голову, если мы снимем свой вопрос с международной повестки дня, то Россия якобы сменит политику. Но мы видим сегодня, что этот процесс продолжается – вчера границу оккупированной территории еще раз расширили», — сказал член оппозиционной партии Заза Бибилашвили.

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