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ACT: Почти половина жителей Тбилиси встретят Пасху за городом

10:45, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Практически все жители Тбилиси — 96%, отмечают праздник Светлой Пасхи, вне зависимости от того, считают они себя религиозными или нет — таковы данные социологического исследования, проведенного Группой по анализу и консультациям ACT (Грузия).

День святой Пасхи — праздник Воскресения Иисуса Христа по православному календарю — в 2017 году отмечается 16 апреля.

Согласно данным опроса ACT, абсолютное большинство (95%) тбилисцев соблюдают традиции, связанные с праздником Пасхи и окрашивают яйца в красный цвет. 77% опрошенных сообщили, что они планируют купить традиционный пасхальный кулич, а 16% сказали, что к празднику выпекут его сами. 4% респондентов намерены и покупать и печь куличи дома. Только 3% населения Тбилиси заявили, что они полностью отказываются от куличей на Пасху.

Один из самых интересных вопросов касается того, где именно планируют жители столицы отмечать самый важный христианский праздник. Почти половина населения Тбилиси (41%) сообщили, что на Пасху планирует выезжать за пределы города.

Опрос был проведен в Тбилиси в период с 31 марта по 3 апреля 2017 методом устного интервью среди 400 совершеннолетних респондентов по случайной выборке. Статистическая погрешность не превышает 4,9%, сообщают в организации ACT.

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