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Адеишвили и Мерабишвили признали виновными в изъятии винного завода «Акура»

14:09, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд признал виновными экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили и бывшего главу МВД Вано Мерабишвили в превышении служебных полномочий по делу о незаконном изъятии у частных собственников винного завода «Акура» в городе Телави. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

Адеишвили приговорили к 1 году и 6 месяцам тюрьмы заочно, а Мерабишвили, который уже отбывает наказание по трем уголовным делам — к 2 годам и 3 месяцам. Кроме того, им запрещено занимать публичные должности в течение 1 года и 6 месяцев.

После смены власти в Грузии в 2012 году прокуратура изучает дела об изъятии частной собственности в пользу государства чиновниками прошлого правительства времен президента Михаила Саакашвили.

В частности, дело о заводе «Акура» было заведено в ноябре 2015 года. Согласно материалам следствия, завод был незаконно возвращен в государственную собственность в 2004 году, когда Мерабишвили был министром безопасности Грузии, а Адеишвили — генеральным прокурором страны.

Согласно материалам следствия, в июле 2004 года Адеишвили и Мерабишвили провели в городе Батуми совещание с участием руководителей других силовых ведомств по вопросу ликвидации «Морского банка Грузии».

Следует отметить, что этот банк и его акционеры были связаны с правительством Аджарии, возглавляемым Асланом Абашидзе. Большинство из них бежало из Грузии после «революции роз» в 2003 году, а сам Аслан Абашидзе покинул Грузию в мае 2004 года.

Проверку деятельности «Морского банка» из-за незаконной выдачи банковских гарантий генпрокуратура Грузии начала еще в марте 2004 года. Несмотря на то, что «Морской банк Грузии» был коммерческим банком, в нем были аккумулированы все местные бюджетные счета, с использованием которых в Аджарии также велась выдача пенсий, зарплат и других социальных выплат.

Правительство президента Михаила Саакашвили решило, что кредиты, выданные «Морским банком» физическим и юридическим лицам, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, а сам банк – ликвидирован.

По решению Мерабишвили и Адеишвили, если должник не мог вернуть кредит, ему следовало уступить в пользу государства движимое/недвижимое имущество, на покупку которого они потратили деньги, взятые у банка.

Согласно новому следствию прокуратуры, «летом 2004 года прокурору Аджарии Гиви Папуашвили из Национального банка и Службы безопасности предоставили справки и список кредиторов и имущества, которое предстояло изъять. В списке был и винный завод «Акура».

«В прокуратуру пригласили владельцев винного завода — основателей компании «Ртвели XXI» Теймураза Мегрелишвили, Нодара Модебадзе и директора Вахтанга Чахвадзе, которые взяли в долг у «Морского банка Грузии» порядка 2,6 миллионов лари (более 1 миллиона долларов). На эти деньги они приобрели 89,060% акций винного завода, осуществили инвестиции, посадили виноградник, выращивали виноград, производили и реализовывали вино. Прокурор Аджарии передал владельцам винного завода категорическое требование Мерабишвили и Адеишвили — за два месяца покрыть кредит, взятый у банка. В противном случае они должны были безвозмездно уступить винный завод, либо у них возникли бы проблемы», — отмечается в материалах следствия.

«Владельцы винного завода не выдержали психологического давления и передали его государству, оформив у нотариуса дарственную», — так объясняется в сегодняшнем сообщении прокуратуры факт передачи владельцами завода государству.

В настоящее время винный завод «Акура» уже вернули прежним владельцам.

Мерабишвили на сегодняшний день отбывает наказание по еще четырем уголовным делам — организация убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года и дело об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили в 2005 году.

В суде на рассмотрении находится еще одно уголовное дело против Мерабишвили, касающееся разгона акции оппозиции и разгрома телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007.

Что же касается Зураба Адеишвили, то он покину страну в 2012 году после смены власти. Против него прокуратура Грузии возбудила несколько уголовных дел и пыталась объвить ег ов розыск через Интерпол. Однако Интерпол не внял просьбе властей Грузии и изъял его из списка разыскиваемых.

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